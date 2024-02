Zdenek Zeman, nuovo ricovero per il mister: costretto a lasciare la panchina

15 febbraio 2024 a

Zdenek Zeman si ferma di nuovo e lascia la panchina del Pescara al suo vice Giovanni Bucaro, pronto a dirigere la squadra contro la Vis Pesaro domenica prossima. Il 76enne boemo aveva accusato una ischemia transitoria lo scorso 12 dicembre ed era stato ricoverato per qualche giorno in una clinica di Pescara, ma mercoledì 14 febbraio il club abruzzese ha reso noto un nuovo ricovero per il suo allenatore, che dovrà svolgere altri accertamenti per capire se per lui sia meglio che i dottori eseguano ulteriori interventi. Il Pescara è attualmente sesto nel girone B della Serie C, in piena corsa per i playoff, ma ora i giocatori abruzzesi dovranno fare a meno di lui per diverse partite.

Questo è il comunicato del club: ”La Delfino Pescara 1936 comunica che l'allenatore Zdenek Zeman, a seguito di visita di controllo avvenuta questo pomeriggio presso la Clinica Pierangeli di Pescara, dovrà sottoporsi a un nuovo periodo di ricovero per ulteriori accertamenti — è la nota della società biancazzurra —. Il dottor Stefano Guarracini ha fissato il periodo di degenza a partire dalla giornata di sabato 17 febbraio, con l'inevitabile assenza del tecnico Biancazzurro per la partita Vis Pesaro-Pescara, in programma domenica 18 febbraio alle ore 20.45 a Pesaro”.

Nella risonanza magnetica svolta a dicembre, invece, “è stato confermato che si sia trattato di una piccola ischemia cerebrale”, avevano commentato i medici che avevano imposto “il divieto assoluto di fumo, non solo per questo periodo di degenza ma anche dopo. Il mister non è d'accordo ma dovrà adeguarsi".