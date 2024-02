Roberto De Zerbi al Barcellona? "Gli agenti hanno incontrato il club"

15 febbraio 2024 a

Roberto De Zerbi al Barcellona al posto di Xavi? Una possibilità concreta della quale i due agenti dell’allenatore ex Sassuolo, Edoardo Crnjar ed Edmundo Babchi, ne hanno discusso mercoledì con i vertici del club — il presidente Joan Laporta e il ds Deco — nello scalo del Prat nella città catalana. Ufficialmente per parlare con di Ronald Araujo, come aveva preannunciato a inizio settimana El Mundo Deportivo, visto che si è entrati nella fase caliente delle negoziazioni per il rinnovo del possente difensore uruguaiano, ma anche per affrontare il tema De Zerbi. A rendere ancor più incandescente lo scenario, se possibile, il precedente di Quique Setien, altro celebre assistito dei due agenti, che nel gennaio del 2020 prese il posto del collega Ernesto Valverde.

De Zerbi-Barcellona, ipotesi apertissima. Ma occhio a Flick

A Barcellona sono andate di scena tre ore abbondanti di riunione con i vertici del club blaugrana. Dopo l’annuncio delle dimissioni di Xavi a fine gennaio (in seguito al k.o. per 3-5 contro il Villarreal), che lascerà la panchina al termine della stagione, i nomi dei sostituti non portavano a De Zerbi. I nomi in lista erano quelli di Arteta (che si è già tirato fuori), Alguacil, Michel, Hansi e Flick. Proprio l'ex c.t. tedesco, al momento, parrebbe il più serio concorrente del tecnico bresciano.

L’ex Sassuolo, che in questo momento ha ai suoi ordini Ansu Fati, ceduto in prestito proprio al Brighton, pare l’allenatore ideale per completare la formazione dei vari Lamine Yamal, Cubarsì, Fermin Lopez e Guiu, che Xavi ha già accolto in pianta stabile in prima squadra. Il discorso, pertanto, è aperto più che mai. E occhio a parlare di giugno: i quotidiani in Spagna parlano già di possibile esonero per Xavi in caso di eliminazione contro il Napoli.