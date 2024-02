Inter, Bergomi: "Attenta al Milan", il pronostico sul mese di marzo

17 febbraio 2024 a

Il Milan in lotta con l’Inter per il campionato? Per Giuseppe Bergomi è un’ipotesi ancora concreta sebbene difficile, come ha detto a Sky Sport giovedì sera, dopo il successo dei rossoneri per 3-0 nei playoff di Europa League contro il Rennes. “Capisco che l'Inter sia in vantaggio e debba recuperare la gara con l’Atalanta che se la sia cavata alla grande negli scontri diretti, in questo mese aveva un mese durissimo, ma adesso iniziano le Coppe e quelle ti tolgono tanto”, ha commentato l’ex capitano nerazzurro.

Ma è anche vero che “leggendo anche nelle righe rispetto a quello che dice Pioli, penso che quando il Milan li recupererà tutti ha una profondità di rosa incredibile, soprattutto in mezzo e in difesa. Loro ci credono e per questo credo che la lotta scudetto non sia ancora chiusa, con le vittorie a tre punti si può recuperare in fretta”.

Secondo Bergomi, l’Inter “ha consolidato il suo vantaggio in classifica, inanellando una lunga serie di vittorie e impreziosendola con gli ultimi successi su Juve e Roma — ha aggiunto l’opinionista di Sky — Il vantaggio sui bianconeri è ora di 7 punti, pur avendo una gara in meno da giocare con l'Atalanta. Anche per il Milan si tratta di un buon momento di forma. Il successo sul Napoli sta confermando la svolta di Pioli che ora è solo a un punto dalla Juve. E di solito le stagioni si decidono a marzo”. Mentre sull’Inter parla di Lautaro: “Due settimana fa gli ho chiesto se avesse intenzione di riposare anche perché c'è da fare un percorso lungo — ha concluso — Cala il rendimento dell'Inter visto che sia Thuram che l'argentino sono determinanti. Inzaghi è comodo a cambiare i giocatori in fascia e a centrocampo e davanti i cambi arrivano sempre al settantesimo perché lì la qualità dei titolari è talmente alta che fa più fatica a cambiare”.