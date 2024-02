Il Milan travolge il Rennes. Ma c'è chi critica Pioli: "Giroud per 90 minuti"

15 febbraio 2024 a

Il Milan travolge il Rennes e di fatto mette una seria ipoteca sul passaggio del turno di Europa League. Con un sono 3-0 i rossoneri portano a casa l'andata dei play-off e di fatto possono guardare con un pizzico di fiducia agli ottavi. Si parte subito bene. Al 7' apertura millimetrica di Kjaer per Leao che salta Doue con lo stop a seguire e calcia in porta col piattone destro.

Il legno dice no al portoghese. Il primo affondo però è al 32esimo: Florenzi pennella dalla destra, Loftus-Cheek viene lasciato solo nel cuore dell'area e infila Mandanda con un colpo di testa preciso verso il secondo palo. Nella ripresa il Milan prende il largo e chiude il discorso in cinque minuti: al 47esimo Kjaer anticipa tutti sul primo palo, Mandanda si supera respingendo il colpo di testa del danese ma non può nulla sul tap-in di Lofuts-Cheek che sigla la propria doppietta personale e fa esplodere San Siro. Poi il tris al 52esimo: Tacco di Leao per Theo Hernandez che gli restituisce la palla nel cuore dell'area. Il portoghese apre il piattone destro di prima e fa secco Mandanda. Boato di San Siro per la rete del proprio idolo e risultato in ghiaccio

. Il Rennes prova a dare qualche segnale di vita sul finire del match. All'81esimo destro improvviso del centrocampista francese e palla che lambisce la traversa. Ma il Milan è ancora lì. E così quasi al novantesimo Bennacer cerca l'incrocio col sinistro a giro, palla fuori di pochissimo sopra la traversa. Dopo quattro minuti di recuper tutti negli spogliatoi. Il momento buono del Milan non è finito... Ma sui social tra i tifosi rossoneri c'è chi punge ancora Pioli: "Dispiace deludervi ragazzi ma Jovic è il pulsante di emergenza di Pioli in caso di rischio esonero, secondo voi lo spreca sul 3-0? Con il giovincello di Giroud davanti poi che deve mettere minuti per farsi le ossa". E uin latro scrive: "Ma per favore dai, 90 minuti per Giroud...". Insomma qualche scelta di formazione non è piaciuta ai tifosi nonostante il sonoro 3-0.