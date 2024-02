Sinner vola in semifinale agli Atp 500 di Rotterdam: Raonic costretto al ritiro

16 febbraio 2024 a

Jannik Sinner ha battuto il canadese Milos Raonic - costretto al ritiro per infortunio sull'1-1 nel secondo set - e si è qualificato per la semifinale del torneo Atp 500 di Rotterdam. Il primo set lo aveva vinto il numero uno azzurro al tie-break. Domani Sinner avrà di fronte l'olandese Tallon Griekspoor.

Jannik Sinner accede dunque alle semifinali dell'"ABN Amro Open", Atp 500 in corso sul duro del Rotterdam Ahoy, con un montepremi da 2.290.720 euro. Il tennista altoatesino, testa di serie numero 1 e 4 del ranking mondiale, ha approfittato nei quarti del ritiro del canadese Milos Raonic, a causa di un problema ad un fianco, avvenuto sul 7-6(4) 1-1 in favore dell'azzurro.

Per un posto in finale, Sinner se la vedrà conGriekspoor, che ha piegato il finlandese Emil Ruusuvuori per 7-5 7-6(4).