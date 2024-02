Lele Adani, la rivelazione: perché Cassano e Vendola sono spariti

20 febbraio 2024 a

La separazione con Christian Vieri dalla Bobo TV è stata forte e ha lasciato discutere molto. Ma ora Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola potrebbero ripartire con un nuovo format tutto loro.

Qualche settimana fa infatti Lele Adani aveva rilasciato un'intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero affermando che all'orizzonte potrebbe esserci un programma simile: "Sto analizzando delle opportunità”. le sue parole di allora. Negli ultimi giorni poi lo stesso opinionista ha parlato a “Goaldenpoint', il podcast dove Calcio e Padel si uniscono: "La nostra gente merita il nostro rientro — ha commentato — E noi quando stiamo insieme, quando giochiamo a padel, continuiamo a parlarne. Fino a questo momento è un parlare non troppo approfondito ma sentito nell'anima. C'è proprio questo richiamo nostro”.

Adani sul nuovo format: “Con Ventola e Cassano sento che torneremo”

Adani si è soffermato proprio sui due amici: "Io penso che anche la cosa carina, molto corretta, proprio in virtù di quello che è stato e di stare un passo indietro: io sono molto grato ad Antonio e Nicola che, se io ho un lavoro un po' più costante e tocco i temi dell'attualità, stanno un po' in disparte proprio per rispetto di quello che c'è stato, di quello che abbiamo vissuto, rispetto della nostra gente — ha commentato — Noi stiamo al nostro posto totalmente grati e con la promessa, e questo sento di dirlo, che in qualche modo torneremo. Ci sono stati dei contatti con altre persone per cercare di tornare nel modo in cui la nostra gente merita però devo dire di pazientare ancora un po’". E i suoi due amici ora che fanno? A differenza di Cassano, che sui social è poco attivo e le sue ultime attività sono tutte riconducibili alla famiglia, Nicola Ventola sta vivendo a pieno la sua relazione con Chiara Giuffrida, giornalista, modella e presentatrice tv. Con Bobo Vieri no, la relazione non è destinata a riappacificarsi.