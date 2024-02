Rafa Leao, rumors dallo spogliatoio del Milan: "Come ha reagito ai gol sbagliati"

23 febbraio 2024 a

Un 3-2 che fa poco male, ma che mostra le evidenti lacune in difesa. Il Milan è passato agli ottavi, cadendo in casa del Rennes, e alle 12 ha scoperto la sua prossima avversaria agli ottavi di Europa League, i ceki dello Slavia Praga.

Caduti giovedì per l’incredibile tripletta di Bourigeaud, che ha battuto due rigori: "Potevamo fare più gol stasera (giovedì sera, ndr) e possiamo sicuramente difendere meglio — sono state le parole di Stefano Pioli a fine match — Io non vedo tutta la difesa uno contro uno che dite voi, loro ci hanno pressato tanto e siamo stati spessi un superiorità numerica, ma abbiamo lavorato male. Gestire il pallone oggi non era semplice".

"Nessuno sarà felice": le parole di Stefano Pioli che scatenano la rivolta dei tifosi milanisti

L’umore di Leao “era felice per il passaggio del turno, poi ha segnato gol dopo averne sbagliati nel primo tempo e se non l'avesse fatto non sarebbe stato così felice — ha aggiunto Pioli — Poi voglio sempre sottolineare che è molto importante per la nostra fase offensiva e il fatto che abbia segnato un gol è molto importante per lui”. Bennacer e Musah, invece, “hanno giocato mezzali. Isma ha fatto buone cose in combinazione con Jovic e Pulisic”.

Europa League, i sorteggi degli ottavi: il Milan sorride, Atalanta e Roma così così

Se Thiaw è tornato due giovedì fa nell’andata dei playoff di Europa League a San Siro, proprio contro il Rennes, Kalulu e Tomori potrebbero tornare già da domenica contro l’Atalanta: “Stanno bene, domani (venerdì 23 febbraio, ndr) si alleneranno con noi e vedremo se saranno pronti per essere convocati già domenica o aspettare la Lazio".