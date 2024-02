Milan, effetto-domino: un nome clamoroso per il dopo-Pioli

24 febbraio 2024 a

Stefano Pioli non convince e non è saldo al comando del Milan. Il suo ruolo potrebbe essere messo in dubbio a fine stagione e intanto la società si guarda intorno. I nomi tanto apprezzati sono quelli di Thiago Motta e Antonio Conte, ma secondo Enrico Currò de La Repubblica, nella lista di Gerry Cardinale ci sarebbe anche Jurgen Klopp, che a inizio anno ha dichiarato di terminare la sua esperienza al Liverpool alla fine della stagione.

Un suo eventuale arrivo farebbe sicuramente impazzire i tifosi del Diavolo. E il proprietario di RedBird, che nel frattempo smentisce le voci in merito a un eventuale ingresso in fondo saudita nel club, vuole provare il colpaccio in panchina.

Nell’elenco di Currò c’è poi il solito Antonio Conte, il quale però ora sembra realmente più vicino ad accasarsi al Bayern Monaco al posto di Thomas Tuchel, anche lui in uscita a fine stagione. C’è poi l’ipotesi Thiago Motta che intriga e non poco la dirigenza rossonera, anche se l’attuale tecnico del Bologna sogna un ritorno al Barcellona, dove Xavi saluterà a giugno. Occhio alla pista che porta a Roberto De Zerbi, che al momento sta bene al Brighton, ma che ha riferito di pensare anche a un ritorno in Italia.

Proposto la scorsa settimana, però, dal suo entourage proprio al club blaugrana, in un incontro avvenuto a Barcellona con il presidente Joan Laporta e il d.s. Deco. Il nome nuovo riguarda invece Jules Lopetegui. L’allenatore spagnolo, che in passato ha guidato anche la nazionale spagnola e il Real Madrid, nella stagione passata è stato sulla panchina del Wolverhmpton, mentre al momento è libero. Insomma, le possibilità di scelta sono al momento più di una.