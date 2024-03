Chris Horner, l'amante? La stessa di papà Verstappen: rumors sul terremoto-Red Bull

Lorenzo Pastuglia 07 marzo 2024 a

«Il triangolo no, non l’avevo considerato», canta Renato Zero. In Red Bull però potrebbero essere costretti a farlo. Come ha infatti rivelato il Daily Mail, pare che la dipendente al centro dello scandalo interno, corteggiata con messaggi «sessualmente espliciti» da Chris Horner, sia l’amante di Jos Verstappen, il papà del tre volte campione del mondo di F1 e prima guida della Red Bull di cui Horner è il team principal.

E così tra l’olandese e il team principal è scoppiata la guerra, ravvivata dall’inaudita richiesta di dimissioni del primo al De Telegraaf: «Se non se ne va, la Red Bull rischia di esplodere». Secondo il tabloid inglese, che ha sentito una fonte vicina alla scuderia, Jos avrebbe frequentato per molto tempo la donna, descritta come bionda e dagli occhi azzurri, «che ha lamentato con lui i comportamenti di Horner, durati almeno tre anni, mentre il team principal continuava a scriverle». Secondo un altro pezzo pubblicato martedì dal magazine BusinessF1, la donna della discordia sarebbe Fiona Hewitson e negli ultimi quattro anni ha lavorato con un ruolo senior nella sede Red Bull di Milton Keynes.

Nell’articolo sono stati citati dei presunti messaggi inviati a lei da Horner, durante i fine-settimana di gara, con la richiesta di andare da lui in stanza. Comportamenti mai apprezzati da Jos Verstappen, che, secondo il Daily Mail, «non avrebbe mai visto veramente di buon occhio Horner». La guerra è proseguita così anche dopo la fine dell’indagine interna in Red Bull che ha scagionato Horner. Tanto che Jos, questo lunedì, ha festeggiato il suo 52° compleanno in un hotel di lusso a Dubai insieme al figlio al manager del pilota Raymond Vermeulen e a Helmut Marko, consigliere del team di F1, non invitando proprio Horner, nonostante l’inglese fosse rimasto a Dubai in attesa di volare a Jeddah. Insomma, a un passo dal GP arabo di questo weekend, la vicenda è più aperta che mai.