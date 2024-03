Simone Inzaghi in imbarazzo: "Ciao Filippo", chi si copre di ridicolo

13 marzo 2024 a

Tra poche ore la sfida che dirà tanto della stagione dell’Inter in Champions. Lo scudetto (che vale la seconda stella) è a un passo, ora Simone Inzaghi e i suoi vogliono fare sul serio anche in Europa, dove ci sarà da difendere l’1-0 dell’andata contro l’Atletico Madrid.

Proprio l’ex allenatore della Lazio, però, è stato al centro di una debacle divertente commessa da un giornalista spagnolo durante la conferenza stampa pre match del Metropolitano. Il giornalista (spagnolo) si è presentato enunciando il suo nome e la testata, si chiama Marco Braojós di Afición Deportiva, ma in un lapsus ha confuso Inzaghi con suo fratello Filippo, anche lui ex giocatore e ora allenatore. All'inizio della domanda infatti si sente il cronista pronunciare il nome "Filippo" per salutare il tecnico, un errore che per fortuna non ha causato nessun danno.

L'allenatore nerazzurro infatti l’ha presa sul ridere, nonostante un pizzico di imbarazzo. Una voce fuoricampo ha tentato di correggere il giornalista suggerendogli il nome corretto, ma ormai era troppo tardi per rimediare al pasticcio. Un incidente bizzarro che fin qui non gli era mai capitato pubblicamente, soprattutto perché nella loro carriera da allenatori Simone e Filippo frequentano ambienti molto diversi.

L'ex giocatore del Milan è stato da poco esonerato dalla Salernitana, naufragata in piena zona rossa della classifica. Prima ancora aveva trascorso un anno alla Reggiana e uno al Brescia, squadre che di certo non militano in Champions League. Il percorso da allenatore, rispetto al fratello Simone, non è stato esaltante, tutto il contrario della carriera da attaccante.