Juve-Lazio, Federico Gatti e l'intervento killer su Zaccagni: la furia di Tudor

Non è stata una partita facile per la Lazio allo Juventus Stadium. L'andata della semifinale di Coppa Italia ha visto i bianconeri imporsi per 2-0, mettendo una seria ipoteca sulla finale che si giocherà all'Olimpico di Roma. Il match è stato deciso dai due gol di Chiesa e Vlahovic nella ripresa, ma già dai primi minuti la partita era stata indirizzata verso la Juve.

Complice l'infortunio di uno degli attaccanti più in palla della Lazio, Matteo Zaccagni. Il trequartista italiano è stato costretto a lasciare il campo dopo appena un quarto d'ora a causa di un brutto infortunio. A causare l'uscita di Zaccagni è stato un intervento durissimo del difensore juventino Federico Gatti. La caviglia del laziale è rimasta sotto alla gamba di Gatti, causando una distorsione che gli ha impedito di prozseguire la partita. Inutile l'intervento dello staff medico per provare a rimetterlo in piedi. Al suo posto è entrato Isaksen.

L'uscita dal campo del numero 20 ha fatto infuriare Igor Tudor che non le ha mandate a dire a Gatti. Il fallo è avvenuto a poca distanza dall'area tecnica dell'allenatore biancoceleste che, capita la gravità delle condizioni del suo giocatore, se l'è presa con l'avversario. Gesti plateali e forse anche qualche parola di troppo per lamentare l'irruenza della scivolata in una zona di campo non così pericolosa.