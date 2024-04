Jannik Sinner "in incognito", si scatena il caos in Liguria: cosa state vedendo | Video

03 aprile 2024 a

In gran segreto, dopo il trionfo ai Masters 1000 di Miami, ecco che Jannik Sinner è andato ad Ospedaletti, comune in provincia di Imperia, atteso dal circolo di tennis locale per girare uno spot. Ma per il tennista, oggi come oggi, restare in incognito è un'impresa: è stato visto e le voci hanno iniziato a circolare. Tanto che per il caos che si è creato a furia di curiosi è stato necessario transennare la zona del lungomare.

Lo spot che era chiamato a girare è stato realizzato da una troupe tedesca. E, tra riservatezza e misteri su cosa stesse sponsorizzando l'altoatesino, ecco che arrivavano curiosi ed appassionati. Anche ai fotografi è stato impedito di raggiungere il campione, che stando alle indiscrezioni dovrebbe prestare il suo volto a una società di livello mondiale, ma sul nome il riserbo è assoluto.

Per evitare di mostrare Sinner ai curiosi, ecco che è stato coperto con ombrelloni e teli colorati, così come si vede nel video qui in calce. Ci sarebbero anche stati dei momenti di tensione, con alcuni fan che hanno provato a "sfondare", respinti al mittente dal cordone di sicurezza. "È stato mantenuto tutto segreto - ha spiegato a primalariviera.it Daniele Cimiotti, sindaco di Ospedaletti -. Ovviamente la troupe non voleva gente intorno. Ora che la notizia si è diffusa ci sono i vigili che controllano che nessuno entri", concludeva il primo cittadino.