Inter, il post di Sanchez fa impazzire i tifosi: ecco cosa "spunta"

Quest’Inter non si ferma più e contro l’Udinese nel finale, grazie al gol di Frattesi, si è presa la 26esima vittoria in stagione, mantenendo ancora a +14 il vantaggio sul Milan secondo. Per la seconda stella è oramai un conto alla rovescia e il titolo potrebbe aritmeticamente arrivare nel derby contro il Milan il 22 aprile, nel caso riuscisse nell’impresa di prendersi due vittorie nelle prossima due partite: domenica contro il Cagliari e nel derby in casa del Diavolo. Intanto, dopo la vittoria in Friuli, Alexis Sanchez ha ricondiviso una storia scaldando l’animo del popolo nerazzurro. Contro ogni tipo di superstizione, su Instagram, ha pubblicato uno scatto della sua partita contro l’Udinese e aggiungo l’emoticon della seconda stella, anticipando ciò che accadrà quasi sicuramente nel prossimo futuro.

Un momento atteso tanto tempo, da tutti i tifosi, che il cileno ha provato ad anticipare servendosi dell'emoji di una stellina, pregustando già la festa e la soddisfazione per il grandissimo traguardo raggiunto insieme ai suoi compagni. dopo un campionato straordinario. Un dettaglio che tutti i tifosi dell'Inter hanno subito notato ed è ovviamente stato apprezzato: tutti non vedono l'ora che arrivi il momento di cucire la seconda stella, arrivata prima dei cugini del Milan.

La palla passa tra sette giocatori: il gol subito dall'Inter non ha precedenti

Proprio i rossoneri, ora, non vogliono che la squadra di Simone Inzaghi festeggi il titolo propri nel derby in casa del Diavolo, facendo di tutto per far sì che ciò non si avveri dopo la delusione della scorsa stagione (il derby alle semifinali di Champions vinto dai nerazzurri). Le prossime partire diranno di più sul destino delle due squadre.