Inter, Marchegiani attacca: "Manco avessero vinto la Champions"

Il 2-1 nel finale di Frattesi lancia l’Inter ancora di più verso il ventesimo Scudetto (quello della seconda stella) e le permette di prendersi la 26esima vittoria di stagione in campionato. Il titolo è vicino e Simone Inzaghi, dopo la vittoria della Dacia Arena, non si è nascosto più: “Dobbiamo guardare partita dopo partita, domenica avremo il Cagliari e quindi ci mancano ancora 8 punti in 7 partite — ha detto l’ex allenatore della Lazio a Sky — dobbiamo lavorare andando in un'unica direzione tutti”.

Intanto proprio il gol di Frattesi è stato festeggiato con un’esultanza focosa dall’allenatore ex Lazio, anche se Luca Marchegiani, perplesso, ha detto in cabina di regia: “L’Inter esulta come se avesse vinto la Champions League…“. Una frase legittima, per carità, ma secondo Passione Inter forse “fuori posto per contesto e tempismo, ribadita tra l’altro anche stamattina (martedì 9 aprile, ndr) dal Messaggero Veneto”.



Per Passione Inter “è grottesco che un tale stupore (da parte di Marchegiani) accompagni la rete siglata nei minuti finali da parte di un gruppo che si accinge a vincere lo scudetto. Certo, non si trattava mica di fastidio, crediamo alla buona fede di chi lo ha scritto e detto. Il ragionamento alla base doveva essere qualcosa come: ‘L’Inter ha praticamente vinto lo scudetto da tempo, non lo ha vinto mica stasera…’. E nell’esultanza di Inzaghi “non c’è nulla di direttamente collegato alla possibilità di vincere lo scudetto nel derby. Piuttosto, questa squadra ha imparato sulla propria pelle due anni fa (scottandosi) quanto esiziali possano essere gli effetti della presunzione, del sentirsi più forti e del pensare di aver già vinto”.