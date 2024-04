Luis Alberto: "Ho chiesto la rescissione". Lotito: "Mica sono matto"

13 aprile 2024 a

"Ho chiesto la rescissione, non voglio più un euro". Parole durissime quelle di Luis Alberto nel post partita di Lazio-Salernitana. Sembrava essere stata la partita del rilancio del fantasista spagnolo: dopo un'annata difficile, non più titolare inamovibile, e con una posizione in classifica ben lontana da quella dello scorso anno, la tensione era evidentemente altissima. A complicare ancora di più le cose, la contestazione da parte dei tifosi dopo la sconfitta nell'ultimo derby della Capitale. "Non siete degni della nostra maglia" era scritto su un lungo striscione esposto in curva nord all'Olimpico.

Nel post partita, intervistato da Dazn, Luis Alberto ha chiarito la sua posizione dopo una stagione con più ombre che luci: "Il futuro? Sinceramente è difficile per me. Non sarò il prossimo anno nel progetto, l’ho già chiesto al club. È giusto farmi da parte da questa squadra, è arrivato il momento. Ho chiesto la rescissione, non voglio più un euro".

Parole che hanno colto tutti di sorpresa alla Lazio, dato che né il direttore sportivo né il presidente Lotito erano a conoscenza della volontà del centrocampista. Proprio Claudio Lotito ha voluto dare la sua versione, rispedendo al mittente le pretese dello spagnolo: "Lui ha preteso un rinnovo l'estate scorsa. È il secondo giocatore più pagato della Lazio, il contratto viene sottoscritto obtorto collo, lui chiede altro, non si presenta al ritiro, come ricorderete tutti. E ora se ne esce con questa cosa, all'improvviso e senza dir nulla alla società. Se vuole andare via deve trovare la squadra che se lo compri. Siamo una società quotata in borsa queste sono cose che determinano danni d'immagine ed economici. Lasciarlo andare a parametro zero da una società quotata significa depauperare il patrimonio e io mica sono matto, gli azionisti mi ammazzerebbero e avrebbero ragione".

Nonostante il desiderio di abbandonare il club, Luis Alberto ha voluto ribadire sui social l'attaccamento e la gratitudine nei confronti dei tifosi. In un lungo post su Instagram ha scritto: ono grato per le manifestazioni di affetto, il mio rapporto con i tifosi della Lazio è ottimo ed è solo un orgoglio. Ringrazio per tutto quello che hanno fatto in questi miei anni nel club, specialmente ai ragazzi della Curva Nord e della Tribuna Tevere che mi hanno sempre sostenuto. Vi avrò sempre nel cuore". Molti dubbi ancora sul futuro. Qualcuno lo vorrebbe vicino all'Inter dove ritroverebbe Simone Inzaghi, ma l'arrivo di Zielinsky potrebbe complicare il suo approdo in nerazzurro.