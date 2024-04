Juventus, grande colpo a centrocampo: arriva Felipe Anderson

10 aprile 2024 a

Per il primo colpo del mercato estivo della Juve manca solo l’ufficialità. Felipe Anderson, 31 anni e in scadenza di contratto con la Lazio, è pronto a vestire la maglia bianconera dalla prossima stagione.

La programmazione di Cristiano Giuntoli è già iniziata, con il primo colpo di mercato ormai vicinissimo nonostante le battaglie ancora aperte in stagione sia in campionato sia in Coppa Italia. Il brasiliano è intanto pronto a sfidare la sua futura squadra nel match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia con la sua Lazio all’Olimpico, dopo che all’andata Madama si è imposta per 2-0 allo Stadium.

La Juventus batte la Fiorentina con un gol di Gatti e stacca il Bologna

Dopo le esperienza non positive con West Ham e Porto e la fine della seconda esperienza con i biancocelesti — club bel quale era arrivato nell’estate 2013 prima delle parentesi in Inghilterra e in Portogallo — ora Felipe Anderson ha voglia di stupire alla Juve. Si tratterebbe per lui di un colpo dai costi contenutissimi, ma che garantirebbe alla Juve del prossimo anno un elemento di grande duttilità tattica, indipendentemente da chi sarà l’allenatore. Velocista, letale in campo aperto, dimostra di avere capacità di fare gol ma anche di fornire l'assist giusto con i tempi perfetti ai compagni. Può diventare punto riferimento centrale di un attacco a tre. Nonostante la stagione non semplice dei biancocelesti, è stato uno dei punti di riferimento del reparto offensivo: in 31 apparizioni in campionato ha segnato tre gol e messo a referto sei assist.