Inter, i complimenti ai campioni d'Italia arrivano solo da metà delle squadre di Serie A

23 aprile 2024 a

a

a

L’Inter è «Campione d’Italia» per la 20ª volta nella sua storia, conquistando il titolo nel derby in casa del Milan. In quello che è un primo caso assoluto, una delle due squadre della stessa città ha potuto così festeggiare lo Scudetto in un derby contro i rivali, chiudendo ogni discorso con ben cinque giornate di anticipo. La festa nerazzurra è così potuta scattare in Piazza Duomo e in altre città d’Italia al fischio finale in quella che è una stagione segnata dal dominio in campionato dei nerazzurri sulle rivali.

Se il club di Steven Zhang ha festeggiato il titolo, lo stesso non si può dire per coloro che si sono pubblicamente congratulati con il club nerazzurro per la conquista del titolo. Solo nove squadre si sono congratulare nelle ore successive alla Stracittadina, non dimostrando tutte il consueto fairplay sui social network, tra queste anche il Milan. In primis lo hanno fatto i Campioni d'Italia uscenti del Napoli, così come gli storici rivali della Juventus. Lo ha fatto anche la Lazio del presidente Claudio Lotito, la Fiorentina di Rocco Commisso, il Torino di Urbano Cairo e il Monza della famiglia Berlusconi e di Galliani, oltre a tre delle squadre che stanno lottando per la salvezza (Lecce, Cagliari e Frosinone).

"Bisogna trovare un accordo": finisce il derby e Lautaro fa tremare i tifosi

Nella mattinata di martedì 23 aprile, poi, si sono aggiunte poi anche l'Atalanta, il Sassuolo, l'Empoli e la Salernitanam che hanno pubblicato un messaggio sul proprio account ufficiale congratulandosi. Dalle altre, invece, è arrivato un silenzio assoluto. Anche dal Milan, che dopo aver assistito con i propri occhi ai festeggiamenti nerazzurri si sono rintanati in un silenzio assordante.