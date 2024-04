Andrea Agnelli, tweet al veleno dopo la vittoria dell'Inter: ecco cosa ha scritto

23 aprile 2024 a

L'Inter è campione d'Italia. Il 20esimo scudetto è arrivato alla fine di una cavalcata straordinaria, nella partita più simbolica possibile. Un derby speciale, quello vinto grazie ai gol di Acerbi e Thuram, che rimarrà nella storia del campionato. Mentre al Meazza si faceva la storia, qualcuno non ha gradito il tripudio interista. Alle 22.43, quando l'arbitro ha fischiato la fine della gara, in campo e fuori è partita la festa nerazzurra.

A Milano, così come in tutte le altre città d'Italia, nonostante il tempo avverso, migliaia di persone si sono riversate nelle strade per festeggiare lo scudetto della seconda stella. Probabilmente Andrea Agnelli dev'essere stato svegliato dal rumore dei clacson e dei cori che i tifosi del biscione stavano intonando per strada. L'ex presidente della Juventus, infastidito dalla festa, deve quindi aver deciso di postare sui social per richiamare all'ordine l'orgoglio bianconero.

Sul suo profilo X sono apparsi alcuni numeri romani, corredati dalla classica frase "fino alla fine". La data riportata da Agnelli è quella del 16 maggio 1982, anno della vittoria della seconda stella della Juventus. Una rivalità, quella fra Juve e Inter, che non si placa neppure nel momento di massima festa degli avversari. E su X sono centinaia i commenti ironici dei nerazzurri, da "Fegato spappolato" a "Godiamo ancora di più".

