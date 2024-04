Brasile, Raul Gustavo mette le mani addosso al guardalinee

25 aprile 2024 a

Un raptus immotivato. Un gesto bruttissimo e che costerà sicuramente una lunga squalifica. Raul Gustavo, difensore brasiliano del Corinthians, ha perso la testa nella partita di Copa Sudamericana contro l'Argentinos Juniors. Dopo un normale scontro di gioco, dato che l'atmosfera si stava scaldando, il guardalinee è intervenuto per separare Gustavo da Perello, il giocatore avversario.

Quando il brasiliano ha sentito la mano dell'assistente dell'arbitro toccargli la spalla, ha persone le staffe. Prima lo ha spintonato, poi gli ha rifilato una manata sul volto dopo aver sbracciato. Inevitabile il provvedimento dell'arbitro. A Raul Gustavo è stato sventolato in faccia il cartellino rosso che gli costerà una lunga squalifica. Eppure, nonostante le immagini fossero chiare e impietose, il giocatore brasiliano ha comunque protestato animatamente contro il direttore di gara. Un comportamento che ha aggravato ancora di più la sua posizione e che potrebbe costargli caro nel referto dell'arbitro.

Il sospetto è che ora possa scattare una squalifica record per Raul Gustavo. L'aggressione al guardalinee è stata un gesto deprecabile, ma specie in Sudamerica questi episodi sono tollerati. La federazione continentale sta infatti trattando con il pugno di ferro questi episodi affinché non si verifichino più con la frequenza odierna.

