Scaroni e le ferite del Milan: "Il derby? Giornata pesante..."

25 aprile 2024 a

a

a

Lo stile Milan è venuto meno in occasione dello scudetto dell’Inter. Umanamente è comprensibile, dato che non è proprio bello perdere il sesto derby consecutivo e farsi alzare lo scudetto in faccia dai rivali di sempre. Dopo un paio di giorni di silenzio stampa, i complimenti dei rossoneri sono arrivati a scoppio ritardato tramite Paolo Scaroni. «Trovo che abbiano vinto meritatamente il campionato e mi complimento con loro», ha dichiarato il presidente a un evento organizzato da Il Foglio a San Siro.

Lo stesso luogo che lunedì è stato teatro della disfatta milanista: «È stata una giornata pesante e difficile, contro l’Inter ci piacerebbe qualche volta vincere mentre abbiamo perso troppe volte di fila», ha aggiunto Scaroni, che ha poi punto Paolo Maldini: «Non l’ho più sentito, penso che quando qualcuno guarda al proprio passato con un certo tasso di acrimonia vuol dire che non sta vivendo benissimo il presente».

"E chi non salta insieme a noi è…". Lautaro scatenato in piazza Duomo: insulti al Milan

Il presidente ha anche sostanzialmente fatto capire che il ciclo di Pioli è finito: «Alla fine della stagione faremo delle valutazioni». Tradotto: è già pronto il comunicato «grazie per tutto e tante care cose per il futuro». Il club è alla ricerca di un sostituto, ma non sembra avere le idee molto chiare: la sensazione è che si stiano battendo piste estere, più che italiane.