Inter, delirio in piazza Duomo. Lautaro scatenato: "E chi non salta insieme a noi è…"

24 aprile 2024 a

a

a

Lo avevano fatto i tifosi del Milan con uno striscione, insultando i cugini nerazzurri dopo il successo sull’Inter di due anni fa in campionato. Ora però ha risposto l’Inter, che in Piazza Duomo si è data alla festa dopo la vittoria nel derby che (per la prima volta nella storia) ha sancito l’arrivo di uno Scudetto. Con il 20esimo titolo, l’Inter è diventata “Campione d’Italia” e si è presa la seconda stella. Nella centralissima piazza milanese, sono partiti festeggiamenti e sfottò, come quelli di capitan Lautaro Martinez nei confronti dei rossoneri.

L’argentino è apparso scatenatissimo nei cori contro il Diavolo insieme ai sostenitori nerazzurri, direttamente dalla Terrazza Aperol: "E chi non salta insieme a noi cos'è…è un milanista pezzo di me***”. Uno sfottò già noto, spesso cantato durante i derby dai tifosi nerazzurri nei confronti di quelli rossoneri, finiti k.o. nell'ennesimo derby, il sesto di fila con Pioli, che saluterà probabilmente a fine stagione. Durante i cori di sfottò contro il Milan, oltre a Lautaro, che si è messo a cavalcioni sul balcone, c’erano anche Barella e Dimarco come capoultras.

"Avercene di Lautaro Martinez": perché è stato decisivo per l'Inter

I tifosi nerazzurri lo hanno invogliato a cantare e lui di certo non si è tirato indietro, anche quando c'è stato da intonare un coro contro i cugini del Milan. Il capitano dell'Inter ha urlato dalla terrazza e in sottofondo sono intanto esplosi i petardi, oltre alla consueta accensione di diversi fumogeni che hanno colorato ulteriormente la festa nerazzurra.

Milan, schiaffo all'Inter dopo lo scudetto: "Silenzio", scoppia il caso