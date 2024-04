Lautaro Martinez umilia Adli: Milan-Inter, la frase rubata in campo

Roberto Tortora 26 aprile 2024 a

a

a

Non si placano gli strascichi polemici dell’ultimo derby della Madonnina, che ha regalato il ventesimo Scudetto all’Inter e lasciato nello sconforto un Milan senza ormai più obiettivi e a fine ciclo con l’allenatore Stefano Pioli. Il finale di partita, poi, è stato lo sfogo amaro della frustrazione rossonera, con Theo Hernandez prima ed il capitano Davide Calabria poi che si sono beccati due cartellini rossi, lasciando la squadra in nove dopo una mini-rissa con i cugini nerazzurri. A farne le spese, per la squadra di Inzaghi, è stato Denzel Dumfries, espulso anche lui.

Con il passare dei giorni emergono nuovi particolari di questa partita, tutt’altro che serena. Le riprese della “BordoCam” di DAZN, infatti, hanno colto diversi dettagli sfuggiti durante la diretta del derby. Molte le discussioni animate tra rossonerazzurri, a partire dal primo minuto e non solo nel finale. Tra i contendenti, anche il centrocampista del Milan, Yacine Adli, e diversi interisti tra cui capitan Lautaro Martinez e Nicolò Barella.

Dopo un contrasto tra il milanista e il centrocampista sardo, infatti, quest’ultimo resta a terra dolorante e scatena l’ira di Adli, il quale lo invita con forza a rialzarsi, accusandolo di aver simulato. Arrivano in soccorso prima Calhanoglu e poi Mkhitaryan, che spingono via il numero 7 rossonero, intento ancora a protestare con l’avversario. Visto che la situazione non si placa, interviene allora Lautaro Martinez, anch’egli teso come una corda di violino. Lautaro mima a gesti di abbassare i toni e gli urla: “Muto! Devi stare muto”. E conclude il rimprovero con uno sprezzante: “Ma tu chi ca**o sei?!”.

Sia Acerbi che Rafael Leao, allora, cercano di riportare la definitiva calma. In quel momento la partita era cominciata da poco e si era ancora sullo 0-0, ma era solo il preludio di quella rissa finale che ha chiuso nel peggiore dei modi per il Milan derby, stagione e ciclo di Pioli. E il video di Adli e Lautaro che discutono, intanto, è diventato virale sui social.