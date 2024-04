Sinner, colpito due volte dalla pallina: imprevisto sulla terra rossa di Madrid

26 aprile 2024 a

a

a

Piccoli imprevisti per Jannik Sinner durante la sessione di allenamento con Jordan Thompson, numero 33 del mondo e protagonista di una buona prima parte di stagione. Il campione altoatesino, atteso all'esordio del torneo sulla terra rossa di Madrid in un match tutto italiano contro l'amico Lorenzo Sonego, ha dovuto fare i conti con un paio di episodi sfortunati: il 22enne è stato colpito in due occasioni, rischiando di farsi molto male tutte e due le volte.

Il primo colpo è arrivato durante un allenamento sul servizio. Dopo la battuta di Sinner, Thompson ha risposto lungo con la pallina che sarebbe finita ampiamente fuori. Jannik però è rimasto fermo sulle gambe e quindi è stato colpito dalla pallina all'altezza della schiena. Il secondo colpo, invece, è arrivato mentre il campione stava rispondendo alla battuta del collega. La pallina ha colpito prima il telaio della racchetta e poi è schizzata sul volto del tennista azzurro, che subito si è coperto la bocca con le mani, probabilmente proprio per via della botta violenta e inaspettata. Vedendo la reazione del collega, Thompson si è scusato. Per fortuna nulla di grave per Sinner. Solo degli episodi sfortunati, le cui immagini sono subito diventate virali sui social.