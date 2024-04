Jannik Sinner, il colpo secco con cui ha steso Sonego: avanti a Madrid

27 aprile 2024 a

Jannik Sinner archivia presto l’esordio al secondo turno del Master di Madrid mettendo ko Lorenzo Sonego in due set nel derby azzurro sulla terra rossa della capitale spagnola, 6-0 6-3 il punteggio finale. L’altoatesino ha regolato un Sonego mai davvero in partita in un’ora e 8 minuti di gioco. Nessun problema per Sinner nel match del suo debutto al "Mutua Madrid Open", il secondo Masters 1000 sulla terra battuta del 2024, con montepremi complessivo pari a 9.249.713 euro, in corso alla Caja Magica della capitale spagnola. L’altoatesino, numero 2 del mondo, accede al terzo turno vincendo nettamente il derby con Lorenzo Sonego, numero 52 Atp. Niente da fare per il piemontese, piegato in due set con i parziali di 6-0, 6-3. La prima testa di serie del torneo adesso sfiderà il vincente del match tra l’australiano Thompson e il russo Kotov. Avanza anche il ceco Jiri Lehecka, numero 30 del tabellone, che ha battuto il serbo Hamad Medjedovic 7-5, 6-4 e che affronterà il brasiliano Thiago Monteiro, al terzo turno dopo aver eliminato Stefanos Tsitsipas. Ecco qui di seguito il video del colpo magistrale con cui ha fatto fuori Sonego. Jannik ora approda ai sedicesimi di finale.