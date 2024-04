Lopetegui, nuovo allenatore del Milan? Scoppia la rivolta dei tifosi

27 aprile 2024 a

La possibilità che Julen Lopetegui, ex portiere ed ex ct della nazionale spagnola, diventi il nuovo allenatore del Milan non piace affatto ai tifosi rossoneri. Mentre il suo profilo non sembra dispiacere alla società della squadra, almeno secondo la Gazzetta dello Sport. I tifosi, in ogni caso, non hanno perso tempo a riversare il loro malcontento sui social, dove in poco tempo è diventato virale #nopetegui, hashtag che gioca sul nome dell'allenatore. È bastato questo a far passare in secondo piano un altro hashtag molto diffuso fino a questa mattina, ovvero #pioliout, che si riferisce invece all'allontanamento dell'allenatore attuale, Stefano Pioli.

Dunque, sono state sufficienti delle semplici voci su Lopetegui per scatenare la polemica. Nulla di ufficiale, infatti, era stato ancora annunciato. Molti tra i tifosi sostengono che il profilo del tecnico, di recente al Wolverhampton, non sia quello giusto per tornare al successo e magari alla conquista del ventesimo scudetto. A dire la sua, sulla piattaforma X, il campione di tennis Paolo Bertolucci, che è anche un grande tifoso rossonero. "Siamo già al toto allenatore per il dopo Lopetegui! Che mondo meraviglioso", ha scritto scherzosamente.

Stando a quanto trapelato finora, comunque, se la proposta si rivelasse vera, Lopetegui sarebbe pronto ad accettarla. Nel frattempo, gli sarebbero arrivate altre offerte, come quella del West Ham. Mentre il Manchester United gli avrebbe manifestato un certo interesse. Dopo aver giocato per anni come portiere, Lopetegui - spagnolo, classe 1966 - ha allenato diverse squadre, dalla formazione B del Real Madrid alle nazionali spagnole, oltre a Porto, Real, Siviglia e Wolves. Al suo attivo un’Europa League vinta con gli andalusi e due Europei, uno con l’Under 19 e l’altro con l’Under 21. A spaventare i tifosi del Milan sarebbe soprattutto il precedente della sua avventura al Real Madrid finita con anticipo.