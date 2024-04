Ferrari, lo sfogo di Carlos Sainz: "Volevo rimanere in rosso"

29 aprile 2024 a

Carlos Sainz non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Prima ancora dell’inizio della stagione il pilota spagnolo ha preso atto di essere stato scaricato dalla Ferrari, che ha annunciato l’ingaggio di Lewis Hamilton con un anno di anticipo. Sainz sta comunque disputando un’ottima stagione e ha pure vinto in Australia: «Sto dando il massimo - ha dichiarato a Sky a margine della gara di MotoGP a Jerez - ma sono un po’ giù perché mi sarebbe piaciuto continuare in Ferrari». E sulla prossima stagione: «Devo valutare tutte le offerte, nella mia testa non ho ancora deciso dove andare».