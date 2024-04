Jannik Sinner, il dritto mortifero con cui infila Khachanov: esplode lo stadio

30 aprile 2024 a

Una partita difficilissima per Jannik Sinner, ma vinta - soffrendo - in rimonta. L'altoatesino agli ottavi del Mutua Madrid Open, secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, batte il russo Karen Khachanov per 5-7, 6-3, 6-3. Un match, per Jannik, condizionato dal dolore all'anca, che ne ha messo in dubbio la partecipazione fino all'ultimo. Una partita che in alcune circostanze è sembrata poter sfuggire di mano all'italiano, la cui reazione è stata strepitosa: ha vinto anche questa, proseguendo questo suo 2024 assolutamente sensazionale.

"È stata una partita molto difficile, ci conosciamo molto bene ed è stata dura. Devo ringraziare il pubblico per il supporto eccezionale. Sono felicissimo, vediamo cosa succede ora", ha dichiarato Sinner a fine partita. E sul guaio all'anca: "Oggi mi sono sentito meglio di ieri, non sto ancora come vorrei ma sto dando tutto per giocare al meglio. Mi è dispiaciuto moltissimo non essere qui un anno fa e farò di tutto per restarci il più a lungo possibile", ha concluso. Ora, ai quarti, troverà il vincente della sfida tra Casper Ruud e Felix Auger-Aliassime.

Jannik Sinner soffre, rimonta e batte Khachanov: il punto irreale con cui ha ribaltato il match | Video

Nonostante i guai fisici, Jannik Sinner a tratti ha incantato con il suo tennis. E il punto più bello della partita, con tutta probabilità, è quello messo a segno nel primo set, poi perso. Al servizio l'avversario russo, che insegue sul 3-4. Uno scambio tirato, al termine del quale Khachanov sale a rete in seguito a una smorzata di Jannik. Il russo risponde. E Sinner lo infilza con un dritto tagliatissimo sul quale l'avversario non può fare niente. E il pubblico applaude a lungo un'assoluta prodezza.