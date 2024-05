Inter, Barella travolto dai rami dell'albero: rischia di cadere dal bus

01 maggio 2024 a

Battere l'Inter di quest'anno è un'impresa quasi impossibile. Come disse Pioli dopo il derby che ha consegnato il tricolore ai cugini, "hanno perso una partita quasi per sbaglio". Se nessuna squadra di Serie A si è dimostrata all'altezza dei ragazzi di Simone Inzaghi, qualcosa è riuscito a fermare i giocatori nerazzurri.

In particolare, Nicolò Barella si è dovuto arrendere a un avversario molto più forte di lui. Rabiot? Loftus Cheek? Pellegrini? Niente di tutto questo. Il numero 23 ha dovuto fare i conti con un albero. Durante la festa scudetto, mentre la squadra stava percorrendo le vie di Milano invase dai tifosi nerazzurri, i rami di una pianta hanno colpito alcuni giocatori che si stavano sporgendo. Quello che ha avuto la peggio è stato il centrocampista della Nazionale che è stato scaraventato all'indietro, rischiando di cadere dal pullman.

Anche altri compagni sono stati urtanti nel tentativo di superare l'albero, ma per fortuna nessuno si è fatto male. Solo qualche risata, immortalata anche nei video dei tanti tifosi che hanno assistito alla scena. L'Inter ha quindi proceduto il suo cammino verso piazza del Duomo dove in serata sono andati in scena i festeggiamenti ufficiali per la conquista dello scudetto e della seconda stella.

BHO AVENDO UN SINCOPE DALLE RISATE pic.twitter.com/Q3EfI0CyDN — Sul carro di Spiaze ⭐️⭐️ (@CarroSpiaze) April 29, 2024