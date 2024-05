Sinner si arrende all'anca, clamoroso ritiro a Madrid: caccia a Djokovic, dietro c'è il ranking?

01 maggio 2024 a

Jannik Sinner si arrende all'anca e alza bandiera bianca. La sua avventura a Madrid non proseguirà. Ad annunciare il ritiro del tennista altoatesino è l'organizzazione del torneo. "Jannik Sinner si ritira dal Mutua Madrid Open per un infortunio all'anca destra", si legge nel post sui social. "Di conseguenza, giovedì non scenderà in campo per giocare la partita dei quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime". Il canadese accede quindi direttamente in semifinale del Masters 1000 madrileno.

Raggiungendo i quarti di finale a Madrid, Jannik Sinner ha guadagnato 200 punti complessivi Oltre ai 100 già intascati per l’approdo agli ottavi, oggi se ne sono aggiunti altri 100 per il successo in rimonta contro il russo Karen Khachanov. Il tennista italiano rafforza così il secondo posto nel ranking ATP e si avvicina al serbo Novak Djokovic, che resta il numero 1 del mondo.

Sinner aveva iniziato ad accusare problemi all'anca durante il match del terzo turno contro il russo Kotov, ma era riuscito ugualmente a battere il rivale in due set per approdare agli ottavi. Ieri, il tennista azzurro aveva deciso di giocare contro Karen Kachanov, battendo poi il russo in tre set ma ammettendo alla fine di aver faticato.

"Sono molto triste dover rinunciare alla mia prossima partita qui a Madrid", ha scritto Sinner sui social. "La mia anca mi ha dato fastidio questa settimana e sta lentamente dandomi più dolore. Seguendo il consiglio dei medici, abbiamo deciso che era meglio non giocare oltre e peggiorare la situazione. Nei prossimi giorni - ha aggiunto l'altoatesino - farò altri esami e seguirò i consigli degli specialisti sul recupero. Grazie per tutto il vostro supporto". Del resto non è il caso di rischiare con due tornei importanti come Roma e il Roland Garros alle porte.