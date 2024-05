Pioli addio, al Milan un allenatore portoghese? Spunta un nome a sorpresa

04 maggio 2024 a

Nel Milan continua il toto allenatore. La dirigenza sta sondando diversi profili e, nelle ultime ore, ci sarebbe stata una clamorosa virata verso il Portogallo. Il nome di Lopetegui, dopo la rivolta dei tifosi sui social, sembra essere uscito dai radar. Per lui si prospetta una panchina in Premier League, forse quella del West Ham.

Furlani e Moncada, con la supervisione di Ibrahimovic, stanno vagliando tre identikit su tutti. Il primo, quello che pare in vantaggio, è Sergio Conceicao.

L'allenatore del Porto, che con i Dragones ha vinto 10 trofei, ha rinnovato quest'anno ma lo scossone societario potrebbe cambiare le carte in tavola. L'ex centrocampista di Inter e Lazio ha infatti sostenuto l'elezione di Pinto da Costa, che però ha perso lo scettro dopo 42 anni. E il nuovo presidente Andre Villas Boas potrebbe decidere di cambiare.

Nel contratto di Conceicao è presente una clausola che stabilisce la possibilità di stralciare il rinnovo in caso di cambio di presidenza. Se però la frattura fra tecnico e presidente dovesse ricomporsi, il Milan potrebbe buttarsi su un altro allenatore portoghese. Il profilo è quello di un'ex Roma che conosce bene la Serie A: Paulo Fonseca ha guidato per due anni i giallorossi e al momento è libero. Infine, il profilo più intrigante, ma che risulterebbe maggiormente una scommessa, è Ruben Amorim. Il giovane tecnico portoghese è stato sondato anche dal Liverpool per il dopo Klopp e anche dal West Ham prima della virata su Lopetegui.