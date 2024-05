Gp Miami, cannibale-Verstappen: sesta pole consecutiva. Ma la Ferrari ci crede: Leclerc secondo e Sainz terzo

04 maggio 2024 a

a

a

Un cannibale. Sempre lui. Il tre volte campione di mondo Max Verstappen partirà in pole position per il Gp di Miami, la sesta prova del mondiale di F1. Per l'olandese della Red Bull si tratta della sesta pole da inizio anno: sono sempre tutte sue. Al secondo posto partirà il monegasco della Ferrari Charles Leclerc. In seconda fila partiranno lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz che ha fatto il terzo tempo e il messicano della Red Bull, Sergio Perez.

Nella gara della domenica, insomma, è destinato a riproporsi il duello in partenza della sprint race del pomeriggio, vinta da Verstappen con Leclerc secondo, terza piazza per Perez e quarto un monumentale Daniel Ricciardo, che è riuscito a tenersi alle spalle la seconda Ferrari guidata da Sainz.

Dunque il resto della griglia di partenza. 3a fila Lando Norris (Gbr) McLaren 1'27"594 Oscar Piastri (Aus) McLaren 1'27"675 4a fila George Russell (Gbr) Mercedes 1'28"067 Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes 1'28"107. 5a fila Nico Hulkenberg (Ger) Haas 1'28"146 Yuki Tsunoda (Jpn) Racing Bulls 1'28"192 6a fila Lance Stroll (Can) Aston Martin 1'28"177 Pierre Gasly (Fra) Alpine 1'27"796 7a fila Esteban Ocon (Fra) Alpine 1'28"209 Alexander Albon (Gbr) Williams 1'28"343 8a fila Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1'28"453 Valtteri Bottas (Fin) Kick Sauber 1'28"463 9a fila Logan Sargeant (Usa) Williams 1'28"487 Kevin Magnussen (Den) Haas 1'28"619 10a fila Zhou Guanyu (Chn) Kick Sauber 1'28"824 Daniel Ricciardo (Aus) Racing Bulls 1'28"617 (penalizzato di 3 posizioni). Ricciardo, insomma, dalla gloria della sprint all'ultima piazza in griglia.