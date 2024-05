Gigio Donnarumma, altra papera col Borussia: "Un insulto", demolito dai tifosi del Psg

08 maggio 2024 a

Donnarumma ne ha combinata un'altra. Il portiere del Psg si è reso protagonista dell'ennesima papera che ha punito severamente la squadra parigina. I francesi, dopo la sconfitta per 1-0 nella gara d'andata delle semifinali di Champions, hanno rimediato lo stesso risultato anche nella gara di ritorno contro il Borussia Dortmund. Una gara dominata a larghi tratti, caratterizzata da pali e traverse che hanno sbarrato la strada al club dello sceicco verso la finale della coppa campioni. A mettere la parola fine alle speranze qualificazione ci ha pensato però Gigio Donnarumma.

Dopo un ottimo primo tempo, caratterizzato da una super parata su un contropiede dei tedeschi, nella ripresa ha ceduto a uno dei suoi punti deboli: il calcio d'angolo. Un ossimoro per un portiere della sua stazza, eppure le indecisioni derivanti da corner sono molteplici nel corso della sua carriera. Nella sfida decisiva della stagione, ecco l'ennesima indecisione. Esco o non esco? Nel dubbio, il portiere della Nazionale è rimasto a metà strada. E così, senza opposizione, Hummels ha colpito di testa con la porta parzialmente sguarnita. L'intervento goffo di Gigio non è bastato per coprire lo specchio ed evitare il gol.

L'errore ha scatenato l'ira dei tifosi che si sono scagliati contro la decisione di Luis Enrique di preferire l'italiano a Kaylor Navas. Sui social si sono letti molto commenti fra lo sconsolato e l'infuriato: "Qualsiasi squadra che metta Donnarumma al di sopra di Keylor Navas è destinata al fallimento". E un altro ancora: "Le leggende del calcio vanno sempre rispettate, a maggior ragione se la loro sola carriera è più grande dell’intera storia del club in cui giocano. Che insulto vedere lo stesso Keylor Navas sostituire uno come Donnarumma".

