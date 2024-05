Champions, Carragher ubriaco in diretta tv dopo Borussia-Psg

02 maggio 2024 a

Al limite del trash, ma sicuramente divertente è il siparietto andato in scena in diretta su CBS Sports al termine di Borussia Dortmund-Psg, nell’andata delle semifinali di Champions League, decisa dal gol di Niclas Fullkrug. Il suo compagno Sancho, arrivato in zona interviste nel post partita del Westfalenstadion, si è sottoposto alle domande di un ubriaco Jamie Carragher, mentre in studio gli ex calciatori Alessandro Del Piero e Thierry Henry non hanno trattenuto le risate.

L'ex capitano del Liverpool lo ha rivelato nel momento in cui la presentatrice Kate Abdo gli ha chiesto se fosse abbastanza sobrio: "Questo è in realtà un buon punto perché non ho mangiato molto — le sue parole — Ho mangiato un cheeseburger verso le due e mezza, quando sono arrivato in hotel. Questo potrebbe spiegare perché potrei biascicare le mie parole”.

Borussia Dortumund, un gol di Fullkrug mette ko il Psg: si deciderà a Parigi

Poi Carragher ha bevuto “circa otto pinte di birra nel Muro Giallo — ha aggiunto — ho una nuova famiglia, una nuova famiglia di amici, ci prendiamo cura l'uno dell’altro". Essere andato al Muro Giallo “è stata una delle migliori esperienze della mia vita — ha aggiunto — Ho trovato una nuova famiglia, nuovi amici. Mi hanno offerto pinte di birra tutta la sera. Non avevo la visuale migliore per vedere la partita ma Alessandro Del Piero e Thierry Henry che sono in studio dicono che sei stato uno dei migliori”.

L’intervista si è poi chiusa con Carragher che ha chiesto a Sancho se fosse pronto a passare una serata nel ‘Muro Giallo' con Schmeichel, dicendosi non pronto. Ma l'impassibile Carragher non si è arreso e ha proseguito con un'ultima domanda: "Beviamo qualche pinta di birra se il Borussia Dortmund va in finale?" restando quasi deluso poi dalla risposta di Sancho ("Non bevo!"). Il tutto mentre Alessandro Del Piero e Thierry Henry continuavano a smorzare l'imbarazzo lasciandosi andare a sonore risate.