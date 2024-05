Champions, Psg-Dortmund 0-1: tedeschi in finale

07 maggio 2024 a

a

a

Il Borussia Dortmund è la prima finalista di Champions League. La formazione tedesca si è imposta al 'Parco dei Principi' di Parigi per 1-0 sul Psg nella semifinale di ritorno, stesso risultato ottenuto dai gialloneri nella gara di andata, e conquista il biglietto per la finale di Londra, in programma a Wembley il 1 giugno. Rete di Hummels al 50'. Colpiti due pali e due traverse dai francesi. La seconda finalista uscirà dalla sfida di ritorno tra il Real Madrid e il Bayern Monaco in programma domani.