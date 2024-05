Milan, ecco "mister X" al posto di Stefano Pioli: tam-tam impazzito

09 maggio 2024 a

a

a

L’obiettivo concreto del Milan è quello di Sergio Conceição, sullo sfondo rimane sempre Paulo Fonseca. Ma ora, secondo alcuni quotidiani, c’è anche un “Mister X” che potrebbe prendere il posto di Stefano Pioli a fine stagione, che "potrebbe trattarsi di un allenatore che ancora non è stato nominato". Il che, tradotto, significa che per i "Conte-boys" non c'è davvero speranza e che, invece, la collegialità rossonera è tentata dalla voglia di stupire. O di depistare. Insomma, siamo nel campo dell’incertezza totale, e la lunga lista di pretendenti al post-Pioli diventa di giorno in giorno sempre meno credibile.

Nel frattempo, Fonseca aspetta la chiamata del Milan, ma è già stato bollato negativamente dai tifosi. Rispetto al Lille, avrebbe una Champions certa da giocare (il club francese è in affannosa rincorsa dell'ultimo posto buono) e la giustificata ambizione di giocarsi nuovamente le proprie carte in Italia. Più apprezzata invece la figura di Sergio Conceiçao, che sa abbinare qualità offensiva a equilibrio difensivo, ha esperienza di alto livello e sa lavorare con i giovani e farli crescere.

Milan, "febbre a 40" per il dopo-Pioli: rumors sulla lista, furia dei tifosi e imbarazzo in società

L'aspetto che maggiormente intriga il trio magico Ibra-Furlani-Moncada. Non martedì ma oggi, giovedì 9 maggio, dovrebbe vedere il d.s. del Porto André Villas-Boas per fare il punto. Ha un contratto fino al 2028, ma delle clausole che gli permetterebbero di liberarsi dal club portoghese. Se le parti vorranno liberarsi, ed è tutto fuorché fantascienza. Ma bisognerà vedere anche questo presunto “Mister X”.