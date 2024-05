Jannik Sinner tenta il miracolo a casa della Juve: pronto a tutto per il Roland Garros

08 maggio 2024 a

Jannik Sinner non ci sarà agli Internazionali di Roma. La notizia era arrivata nei giorni appena antecedenti all'inizio della competizione, ma ora il bilancio dell'infortunio all'anca potrebbe essere molto più pesante. L'azzurro era sbarcato nella capitale, ma solo per alcune ore: dopo aver annunciato la sua decisione di non partecipare al Masters italiano, era subito ripartito in direzione Torino. Non solo il ritiro da Madrid, non solo il forfait a Roma ma anche il Roland Garros potrebbe essere a rischio.

Il problema che ha colpito il numero due al mondo sembra essere più serio del previsto, tanto da richiedere un lungo periodo fra riposo e fisioterapia. L'altoatesino è stato chiaro: si prenderà tutto il tempo necessario. "Se servirà un periodo di stop più lungo lo osserverò. A Parigi andrò soltanto se sarò fisicamente al cento percento". Il fastidio accusato durante gli ottavi contro Khachanov potrebbe costringerlo a tornare in campo solo alle Olimpiadi.

Per cercare di non mancare il secondo appuntamento dello slam, il tennista azzurro ha deciso di affidarsi alle cure della Juventus. In particolare, Sinner si curerà al J Medical dove seguirà un programma di recupero fra palestra e piscina per non sforzare troppo l'articolazione. Al suo fianco, oltre ai medici bianconeri, ci sarà il suo fisioterapista Giacomo Naldi.