Charles Leclerc, salta una testa in Ferrari: Bryan Bozzi nuovo ingegnere di pista

11 maggio 2024 a

a

a

Un nuovo ingegnere di pista per Charles Leclerc. Non ci sarà più Xavier Marcos dal GP di Imola, ma Bryan Bozzi, che si siederà al muretto box insieme al team principal Frédéric Vasseur e agli altri. lo spagnolo continuerà a lavorare a Maranello, ma lo farà con un'altra mansione. "La Scuderia Ferrari HP comunica che, a partire da lunedì 13 maggio — si legge in una nota del team — Xavi Marcos porterà la sua preziosa esperienza maturata come ingegnere di pista presso il team di Formula 1 nello sviluppo di altri importanti programmi aziendali".

Al suo posto subentra l'ingegnere italiano Bryan Bozzi, che da Imola si siederà al muretto box. Una notizia inattesa, dato che Xavi Marcos da anni era al fianco del pilota monegasco, esattamente da quando è iniziata la sua avventura alla Ferrari. Dal 2019 fino a Las Vergas Marcos è stato la ‘voce' di Leclerc, l'uomo con cui comunicava durante ogni gara. Oltre al comunicato dell’addio da ingegnere di pista di Marcos, è poi arrivato quello dell’annuncio di Bozzi: "La Scuderia Ferrari HP comunica che Bryan Bozzi, dieci anni nel team — si legge — attualmente Performance Engineer di Charles Leclerc, assumerà il ruolo di Race Engineer a partire dal Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna del prossimo fine settimana a Imola”.

Newey verso la Ferrari? Indiscrezioni su Charles Leclerc: che fine rischia di fare

Bozzi da oltre dieci anni lavora per la Ferrari ed era già nel box dal lato di Leclerc. Sarà ora promosso e al fianco di Leclerc in questa stagione e anche nelle prossime. Un altro tassello della rivoluzione messa in atto da Vasseur, che nelle prossime settimane potrebbe annunciare Adrian Newey come nuovo ingegnere della Rossa, dopo il clamoroso addio alla Red Bull.