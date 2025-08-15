Vannacci, "la faccia della sinistra": opposizioni azzerate

"Questo sono io e la faccia della sinistra alle prossime elezioni": l'europarlamentare eletto con la Lega Roberto Vannacci lo ha detto in un video postato sulla sua pagina Facebook, mentre è in mare con un pesce accanto. Pesce che paragona all'espressione che la sinistra avrà alle "prossime elezioni". Nella giornata di Ferragosto, quindi, il generale ha fatto della leggera ironia con le opposizioni.

Il riferimento di Vannacci è al primo banco di prova tra il centrodestra e il centrosinistra dopo la pausa estiva, cioè le elezioni regionali, che chiameranno alle urne oltre 21 milioni di italiani per il rinnovo dei vertici di sette regioni: Valle d'Aosta, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Calabria.