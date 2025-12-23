Antonio Conte fuori controllo: la frase urlata all'arbitro

Antonio Conte non ha nascosto la propria passione durante il primo tempo della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna, andata in scena all’Al-Awwal Park di Riyadh. Tra urla, gesti e proteste, il tecnico azzurro ha catturato l’attenzione di tutti, tra tifosi e media. Il tutto è iniziato con un’occasione mancata: il gol del possibile vantaggio, fallito da Elmas, ha scatenato la prima reazione furiosa di Conte. Ma l’episodio più discusso è arrivato poco dopo, quando il direttore di gara Colombo, della sezione di Como, ha fischiato un fallo a Hojlund. Conte non ha trattenuto la sua rabbia, gridando verso il campo: "Fallo? Ma di che, di cosa? Ma dove? Giallo? Bravo, bravo!".

La veemenza della protesta non è passata inosservata e il tecnico ha ricevuto un’ammonizione da parte dell’arbitro. Un cartellino che, tuttavia, non ha placato l’intensità di Conte. Anche dopo il provvedimento disciplinare, l’allenatore ha continuato a contestare ogni decisione, mantenendo alta la tensione e dimostrando tutta la sua passione agonistica per la partita.