Libero logo
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Antonio Conte fuori controllo: la frase urlata all'arbitro

di Lorenzo Pastugliamartedì 23 dicembre 2025
Antonio Conte fuori controllo: la frase urlata all'arbitro

2' di lettura

Antonio Conte non ha nascosto la propria passione durante il primo tempo della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna, andata in scena all’Al-Awwal Park di Riyadh. Tra urla, gesti e proteste, il tecnico azzurro ha catturato l’attenzione di tutti, tra tifosi e media. Il tutto è iniziato con un’occasione mancata: il gol del possibile vantaggio, fallito da Elmas, ha scatenato la prima reazione furiosa di Conte. Ma l’episodio più discusso è arrivato poco dopo, quando il direttore di gara Colombo, della sezione di Como, ha fischiato un fallo a Hojlund. Conte non ha trattenuto la sua rabbia, gridando verso il campo: "Fallo? Ma di che, di cosa? Ma dove? Giallo? Bravo, bravo!".

La veemenza della protesta non è passata inosservata e il tecnico ha ricevuto un’ammonizione da parte dell’arbitro. Un cartellino che, tuttavia, non ha placato l’intensità di Conte. Anche dopo il provvedimento disciplinare, l’allenatore ha continuato a contestare ogni decisione, mantenendo alta la tensione e dimostrando tutta la sua passione agonistica per la partita.

Supercoppa al Napoli: David Neres show, 2-0 al Bologna

Il Napoli di Antonio Conte vince la Supercoppa 2025 ed è il trionfo di David Neres. Il brasiliano, dopo aver stes...

Il comportamento di Conte riflette la sua nota intensità emotiva e il modo diretto con cui segue le partite, senza filtri né mediazioni. Ogni azione, ogni fischio, ogni decisione arbitrale diventa motivo di reazione immediata, e in questa Supercoppa il pubblico ha potuto assistere a una delle sue espressioni più intense in panchina. Insomma, tra adrenalina, contestazioni e gesti plateali, Conte ha confermato ancora una volta di essere un tecnico capace di vivere ogni minuto di gioco con coinvolgimento totale, trascinando i propri giocatori e catturando l’attenzione degli spettatori in Arabia Saudita e oltre.

Maignan, addio Milan? Rumors: ecco il nuovo portiere

Ora che la Supercoppa è andata in archivio, serenamente e senza troppi rimpianti nonostante la sconfitta in semif...
tag
napoli-bologna
antonio conte
supercoppa italiana
napoli
bologna

Poco pubblico... Napoli-Bologna, farsa a Riyadh: come hanno "taroccato" gli spalti

Gode Conte Supercoppa al Napoli: David Neres show, 2-0 al Bologna

Ultimo atto Napoli-Bologna, clamoroso in finale di Supercoppa: stadio deserto

ti potrebbero interessare

Juventus, Zhegrova non è alla Continassa: ecco cosa è successo

Juventus, Zhegrova non è alla Continassa: ecco cosa è successo

Napoli-Bologna, farsa a Riyadh: come hanno "taroccato" gli spalti

Napoli-Bologna, farsa a Riyadh: come hanno "taroccato" gli spalti

Lorenzo Pastuglia
Doping, ecco come il verme che moltiplica l'ossigeno sfugge ai controlli

Doping, ecco come il verme che moltiplica l'ossigeno sfugge ai controlli

Carlos Alcaraz, il nuovo tatuaggio: uno "sfregio" a Jannik Sinner?

Carlos Alcaraz, il nuovo tatuaggio: uno "sfregio" a Jannik Sinner?

Lorenzo Pastuglia