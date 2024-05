Medvedev regala a Sinner il numero 1 nel ranking: "Quello che è difficile per me"

15 maggio 2024 a

Se Novak Djokovic non vincerà il prossimo Roland Garros, allora Jannik Sinner diventerà il prossimo numero uno anche senza giocarli. Così dicono i dati, e le ipotesi potrebbero ancor di più concretizzarsi dopo il “regalo” fatto da Daniil Medvedev all’altoatesino martedì a Roma, dopo aver perso la sfida degli ottavi di finale contro Tommy Paul (numero 16 del ranking).

Il numero 4 al mondo poteva ambire al posto di Djokovic solo in caso di doppia vittoria tra Roma e Parigi, cosa che ora è dunque infattibile. A Parigi, secondo Medvedev, il favorito è proprio Djokovic: “Penso che se Novak e Carlos (Alcaraz, ndr) giocheranno, saranno i due grandi favoriti — le sue parole dopo la sfida con Paul — A loro piace questa superficie. Possono vincere gli Slam su terra. Ora è tutto più aperto comunque. Un aspetto interessante anche per me, perché di solito al Roland Garros non gioco molto bene”.

Ultima battuta sul suo rapporto di odio-amore sul rosso: “Mi sento molto meglio su terra — le parole di Medvedev — Quello che a volte è difficile per me è abituarmi alle condizioni, che ogni in campo, in ogni torneo del mondo, sono un po’ diverse. Non so nemmeno il perché esattamente. Nel primo set contro Paul ero assente. Non sono riuscito a mettere una palla in campo. La superficie era totalmente diversa da quella del Centrale. Se fossi migliore mentalmente almeno userei il tempo in campo per cercare di abituarmi a quello che sta succedendo e per essere migliore nel secondo set”.

Intanto Medeved è fuori dalla possibilità di diventare numero uno al termine dello Slam francese, mentre gli amanti di Sinner sognano il sorpasso a Djokovic. Circostanza che, virtualmente, si verificherà già all’inizio dello Slam parigino quando saranno scartati i punti conquistati nell’ultima edizione. Sinner scenderà da 8.770 a 8.725, rimanendo davanti a Djokovic che scenderà invece da 9860 a 7860. Solo arrivando in finale (1.200 punti) Nole potrebbe tornare avanti all’amico Jannik. In caso di vittoria conserverebbe i punti attuali. Ma se dovesse uscire in semifinale, rimarrebbe dietro. Gli altri, da Alcaraz in giù, invece non ci riuscirebbero.