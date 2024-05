Daniil Medvedev, incredibile dopo la vittoria: cosa scrive sulla telecamera

14 maggio 2024 a

Una vittoria sofferta, ma che ha portato comunque Daniil Medvedev agli ottavi contro Tommy Paul. Il russo, numero 4 al mondo, se la vedrà contro lo statunitense, dopo aver superato lunedì sera il serbo Medjedovic in tre set 7-6 (5) 2-6 7-5. Insomma non è stata facilissima per Daniil, vista la grande prestazione del giovane serbo, sui cui Djokovic ha scommesso.

Dopo aver vinto al tie break del primo set, si è inceppato nel secondo, prima di una lunga battaglia al terzo, dove è accaduto di tutto. Medvedev è volato sul 4-1, il match sembrava finito, ma Medjedovic ha recuperato 4-4 e poi 5-5. Il 12esimo game ha fatto impazzire gli spettatori, l’ha vinto il russo che ha chiuso la partita, prima di dare vita a un po’ di show.

Nonostante la vittoria, Medvedev ha controllato un segno in terra prima di andare a salutare l’avversario. E dopo aver ricevuto l'applauso del pubblico, il tennista ha preso il classico pennarello e scritto sulla lavagna: "Was too aggressive" e cioè "Ero troppo aggressivo". Autocritica pura e soprattutto pubblica. Medvedev è fatto così. Poi quando è stato intervistato, ha mostrato la sua natura da simpatico showman. Gli è stato chiesto come ha giocato, se è rimasto soddisfatto della partita che ha giocato e Daniil, stringendo gli occhi non poco, ha detto: "Non ero molto contento". Tutto Medvedev in tre ore, e comunque ha vinto. Oggi, martedì 14 maggio, la sfida a Paul.