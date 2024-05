Allegri, il video rubato del vice: "Non ci credo". Bomba a ridosso di Atalanta-Juventus

15 maggio 2024 a

Ormai manca pochissimo alla finale di Coppa Italia di questa sera, mercoledì 15 maggio, tra Atalanta e Juventus. I bianconeri tentanto di mettere in bacheca un trofeo in una stagione molto più che deludente, la Dea al contrario, a un passo dalla qualificazione in Champions League e in finale di Europa League, cerca di mettere un primo definitivo tassello a una stagione che potrebbe essere indimenticabile, strepitosa.

Il match, caldissimo, si gioca all'Olimpico di Roma. E per Massimiliano Allegri, mister della Juve, potrebbe essere una delle ultime panchine di questa sua seconda parentesi in bianconero, assai deludente. Il destino del mister, infatti, sembra essere già stato deciso dalla dirigenza del club: sarà addio.

E una clamorosa conferma sull'imminente addio, proprio a ridosso del match, arriva dal vice del mister toscano, Marcello Landucci. Il tutto in un video ripreso a "tradimento" il cui protagonista è proprio il vice di Allegri.

"Se non vinci, c'è il tesoretto": la frase di Allegri fa esplodere i tifosi della Juve

Siamo all'esterno dell'Hotel Parco dei Principi, dove è di stanza la Juventus, ecco i tifosi assiepati in attesa di fotografie e autografi. Ed ecco che passa Landucci. Due tifosi bianconeri si rivolgono a lui, chiedendogli se l'anno prossimo rimarranno in bianconero. La risposta del numero due di Max è chiarissima: "Non credo". Il tutto, come detto, è stato registrato dallo smartphone di un tifoso che si trovava a qualche metro dalla scena. Immagini che hanno fatto subito il giro del web: l'ennesima conferma a un divorzio annunciato. Se lo dice anche il vice...