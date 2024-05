Max Allegri, la frase fa esplodere i tifosi: "Se non vinci, c'è il tesoretto"

15 maggio 2024 a

Con la vittoria della Coppa Italia, mercoledì sera all’Olimpico contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, Max Allegri sarebbe al quinto titolo come nessun altro aveva fatto. Un piccolo record, prima di un addio che appare inevitabile a fine stagione dati i rapporti non idilliaci con il d.g. Cristiano Giuntoli.

Lasciando in dote la qualificazione alla prossima edizione della nuova Super Champions League, l'accesso al Mondiale per Club e forse il trofeo tricolore. "Lo ripeto per l'ennesima volta, fino alla noia… l'obiettivo principale era che la Juventus partecipasse alla prossima Champions — sono le parole del toscano nella conferenza pre-match — Quella era la cosa più importante. Ci sono momenti della vita in cui, se non puoi vincere, puoi comunque garantire un tesoretto alla società. Vedremo se vinceremo, ma partecipare a questi eventi non è da tutti. Se saremo bravi e un po' fortunati potremo portarla a casa". Frasi che hanno scatenato la furia dei tifosi juventini, che si sono scagliati contro l'allenatore sui social dopo le sue parole.

Per affrontare l’Atalanta “ci vorrà disponibilità in campo per vincere più duelli possibili, indipendentemente da tattica e tecnica — ha detto ancora l’allenatore — Sappiamo che ci sono momenti di difficoltà in ogni partita e dovremo controbattere nel migliore dei modi”. Non lasciarsi schiacciare e non scoprirsi, la ricetta di Allegri è sempre la stessa: essere pronti ad approfittare dell'episodio perché il vento del match può girare all'improvviso dalla propria parte: "Le finali sono sempre al 50% di probabilità, devi portare l'episodio dalla tua parte sapendo che con loro non finiscono mai le partite — ha concluso — Il calcio è meraviglioso perché in un attimo la situazione si può rovesciare a favore o contro".