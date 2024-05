Juve, hai capito McKennie? Tutto vero: sta con la sorella dell'interista Frattesi

16 maggio 2024 a

Piccoli indizi, qualche foto rubata, rumors sul possibile flirt. Poi ieri la conferma, suggellata dallo scatto social arrivato direttamente dal campo della finale di Coppa Italia: Weston McKennie e Chiara Frattesi stanno insieme. La sorella del centrocampista dell'Inter, Davide Frattesi, era stata pizzicata più volte allo Juventus stadium a seguire le partite dei bianconeri. Ma mai nessun annuncio, nessuna conferma ufficiale nonostante i rumors sempre più insistenti,

Ma la foto postata subito dopo la finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus lascia pochi dubbi: i due, stretti in un abbraccio subito dopo il successo della squadra di McKennie e sullo sfondo lo stadio Olimpico. A dare l'ulteriore conferma, nel caso ce ne fosse bisogno, un cuore rosso in alto a destra. Una foto che ha fatto subito il giro del web, con tifosi e semplici curiosi che hanno ricondiviso lo scatto su tutti i social.

Chiara, ventidue anni, è nata e cresciuta come il fratello a Roma, coltivando fin da piccola la passione per la moda. Ha partecipato a tanti concorsi di bellezza, diventando presto una star dei social grazie alla sua bellezza. Non ha mai nascosto il suo interesse per il calcio: ha confessato di voler intraprendere un percorso come giornalista sportiva. In più, avere il fratello calciatore l'ha avvicinata ancora di più al mondo dello sport.