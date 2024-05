Nicola Pietrangeli, rasoiata a Matteo Berrettini: "Prima Melissa Satta, ora..."

17 maggio 2024 a

a

a

"Matteo Berrettini? Io ancora non ho capito che cosa abbia, perché prima sembrava che giocasse male per colpa di Melissa Satta, ora non lo so. Aveva una bella fidanzata beato lui. Cosa ne penso se ora non ce l'ha più? E secondo te io non ci dormo stanotte? Dimmi te se all'età mia mi interessa della vita sentimentale di Berrettini, saranno affari suoi. Io perché abbia mollato non lo so, se dice che sta sempre male evidentemente sarà malato”. Commenta così, con la sua solita schiettezza, Nicola Pietrangeli parlando a MowMag di Matteo Berrettini alla giornalista Giulia Sorrentino.

Parlando di come vede il romano, il 90enne ex tennista ha risposto: “Semplicemente non lo vedo perché non sta mai in campo — le sue parole —. Il perché stia male non lo so perché non faccio il chiromante, ma forse ci saranno anche fattori mentali oltre a quelli fisici. Ho pure detto che se Berrettini si rimettesse almeno all'80% della sua forma sarebbe una squadra vincente, più di fargli questo complimento che devo fare?".

Piedi incollati all'asfalto, stop agli internazionali di Roma: gli eco-teppisti fermano il tennis

Quello che è certo è che per Berrettini continua l’ondata di fastidi e di assenze, che oramai dura l’anno scorso. In questi primi mesi è rimasto fermo a Miami per un problema intestinale, poi "uno stato influenzale che si è trasformato in tonsillite e febbre" lo ha estromesso dal torneo di Madrid. Quindi l’out del Foro Italico, il motivo è la paura di "farmi male e stare fermo", causa mancanza di allenamento, con "tutti i medicinali presi in questo periodo, causa virus, che non mi portano a essere pronto a giocare tre ore”.