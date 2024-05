Milan, "Paulo Fonseca? Un grande no": chi stronca l'erede di Stefano Pioli

20 maggio 2024 a

“Fonseca, per me è un grande no”. Lo dice deciso Riccardo Trevisani nell’ultima puntata di Pressing, parlando del futuro allenatore che a fine stagione prenderà il posto di Stefano Pioli.

Il nome più caldeggiato al momento è quello dell’ex allenatore della Roma, oggi al Lille. Ma secondo Trevisani, “se perdi Pioli che negli ultimi quattro anni ha fatto secondo, primo, quinto, secondo in campionato — dice — posizioni che difficilmente il Milan ripeterà nel prossimo quadriennio, i rossoneri devono prendere una garanzia. Se devono prendere un altro allenatore come il Lopetegui, il Fonseca, il Conceição di turno, sono persone simili a Pioli e non sono sicuro siano meglio. Mi aspetto che la società si presenti con un allenatore forte, poi dopo si vedrà”.

Il giornalista di fede rossonera, Carlo Pellegatti, non è però d’accordo: “Fonseca? Non so se è l’uomo giusto. Però ricordo che quando arrivò Elliott avevamo tanti dubbi e nonostante il fondo abbiamo vinto lo scudetto. Ho chiesto a Zazzaroni (direttore del Corriere dello Sport, ndr), in Francia è considerato un grandissimo allenatore”.

De Zerbi invece, che saluterà il Brighton a fine stagione, “non verrà mai, Conte neppure". La volontà di Pellegatti sarebbe “quelle di avere un allenatore un po’ innovativo, se non andassimo sui grandi nomi”.