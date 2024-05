Milan, Bennacer pensa all'Arabia: i soldi degli sceicchi spaventano i tifosi

20 maggio 2024 a

Il cervello del centrocampo rossonero. Quello che in questa stagione è mancato più di tutti a Stefano Pioli. Ismael Bennacer non è riuscito a incidere come avrebbe voluto nella stagione del Milan: qualche infortunio di troppo e la Coppa d'Africa l'hanno tenuto lontano da San Siro per metà campionato: appena 19 partite e 2 gol in questa stagione.

Nel suo futuro, non è un mistero, potrebbe esserci l'Arabia: come tanti campioni della Serie A e non solo, è stato avvicinato da alcuni club di proprietà degli sceicchi. Disponibilità economiche praticamente infinite e un campionato sempre più pieno zeppo di giocatori di fama internazionale potrebbero convincerlo a lasciare Milano. Nella testa del centrocampista algerino c'è la permanenza in rossonero per almeno un paio d'anni, prima di andarsi a riempire le tasche nel campionato saudita. Ma non sono da escludere eventuali sorprese: l'offerta giusta a lui e al club potrebbe portarlo via dal nostro campionato anzitempo.

Per ora però Bennacer sembra essere concentrato solo sul Milan. Nel post partita della gara persa contro il Torino ha dichiarato: "Io leader da luglio? Per forza, l’anno prossimo farò il possibile. Non sono uno che parla tanto fuori dal campo, sul campo ci sarò sempre e darò sempre tutto. In campionato siamo secondi, ma al Milan non basta arrivare secondi. Abbiamo voglia di vincere. Io ogni anno provo a dare qualcosa di più. Saranno sei anni che sono qui al Milan. Devo imparare questo ruolo da leader e a essere un esempio"