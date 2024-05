Salernitana-Hellas, i veneti vincono 1-2 e raggiungono la salvezza in serie A

20 maggio 2024 a

Dopo il Cagliari, anche l'Hellas Verona ottiene la salvezza aritmetica a un turno dalla fine del campionato. Gli scaligeri infatti hanno vinto 2-1 in casa del Salernitana nel match valido per la 37/a giornata di Serie A grazie ai gol nel primo tempo di Suslov al 22' e di Folorunsho al 48'. Nel finale Maggiore accorcia le distanze, al 90', ma il risultato non cambia più. Con questo successo i ragazzi di Baroni salgono a quota 37 punti, a +4 sulla zona retrocessione.

"Per quello che è successo nessuno avrebbe scommesso un centesimo, io ho sempre creduto nel lavoro, anche se abbiamo perso tanti giocatori (a gennaio, ndr) c'era un gruppo che è rimasto e ha capito la grande opportunità". Lo ha detto il tecnico del Verona Marco Baroni ai microfoni di Dazn dopo il successo ottenuto sulla Salernitana che ha permesso all'Hellas di conquistare la salvezza con una giornata d'anticipo.

"Un grazie di cuore ai ragazzi e al direttore Sogliano, a gennaio ci siamo guardati e abbiamo detto che eravamo rimasti su una barchetta, prendevamo un remo a testa e remavamo - ha aggiunto - Quello che è capitato al Verona è una cosa anomala, però c'è stata una grande partecipazione da parte di tutti. Devo ringraziare anche i nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto nei momenti difficili, abbiamo sempre sentito il loro affetto. Si è creata una simbiosi tra pubblico e sq uadra che ci ha portato a dare quel qualcosa in più. Siamo contenti".