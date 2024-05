Inter, è ufficiale: passa ad Oaktree. Ma dietro c'è il Canada: i dettagli dell'affare

22 maggio 2024 a

Tempo scaduto: Steven Zhang non è più il presidente dell’Inter, incapace di rimborsare il prestito del 2021. Al suo posto la società statunitense Oaktree è diventata la nuova proprietaria del club, anche se questa fa capo al vero fondo che la controlla, il canadese Brookfield, nonostante la propria autonomia di movimento della quale Oaktree gode. Come riportato da Calcio e Finanza, infatti, nel 2019 infatti il fondo con sede a Toronto ha acquisito il 62% di Oaktree per fornire "agli investitori una delle offerte più complete di prodotti di investimento alternativi".

Secondo l’accordo, Brookfield dovrebbe arrivare a possedere il 100% delle azioni di Oaktree entro il 2029. La scalata al primo marzo scorso era arrivata al 72%, con investimenti per l’acquisizione delle quote pari a circa 4,7 miliardi di dollari.

"Pur collaborando per sfruttare i reciproci punti di forza — si leggeva nella nota di allora — Oaktree opera come azienda indipendente all’interno della famiglia Brookfield, con le proprie offerte di prodotti e team di investimento, marketing e supporto”. Brookfield Asset Management è uno dei principali gestori patrimoniali alternativi a livello mondiale con oltre 900 miliardi di dollari (829,52 al cambio attuale) di asset in gestione fra immobili, infrastrutture, energia rinnovabile, private equity e credito. In particolare, investe tramite quattro controllate (Brookfield Property Partners, Brookfield Infrastructure Partners, Brookfield Renewable Partners e Brookfield Business Partners). Tra i maggiori azionisti di Brookfield ci sono anche investitori istituzionali, come la Royal Bank of Canada.