Jannik Sinner "giocherà il Roland Garros": caccia a Djokovic

Alla fine Jannik Sinner giocherà il Roland Garros. "Sinner's smile is in Paris", scriveva il profilo ufficiale dello Slam parigino, il più importante torneo mondiale sulla terra rossa, mercoledì mattina condividendo il video dell'arrivo del 22enne di San Candido nella capitale francese. E quel "sorriso a Parigi" forse è stato di buon auspicio. O forse, sotto sotto, anche il numero 2 al mondo e tennista più elettrizzante di questo 2024 già sapeva che ce l'avrebbe fatta.

L'annuncio ufficiale è arrivato però solo nel tardo pomeriggio: sciolte le ultime riserve, Jannik tornerà in campo dopo aver dovuto saltare gli ultimi due tornei Atp di Montecarlo (uscito in semifinale contro il greco Tsitsipas, frenato da un guaio fisico e di fatto uscito per ritiro quando sembrava aver in pugno la partita) e soprattutto gli Internazionali di Roma, dov'era il grande favorito e beniamino di casa.

Il tennista azzurro, vincitore del primo slam della stagione in Australia, alla fine dunque ci proverà: dopo l'ok dei controlli medici, oggi ha ricevuto segnali incoraggianti dall'anca infortunata anche dopo il primo allenamento sui campi parigini. L'altoatesino, numero 2 del ranking Atp e in odore di scalzare il primato a Novak Djokovic, riprenderà proprio dal secondo Slam di stagione il cui sorteggio si svolgerà domani.